هنأ الفنان الكبير صلاح عبدالله فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز بعد فوزه على فريق نهضة بركان بهدف مقابل لا شيء في نهائي كأس السوبر الإفريقي الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت.

نشر صلاح عبدالله صورة له عبر حسابه على "X" وعلق بطريقة طريفة: "تصدق يا باشا ان شاء الله، أن بشجع بيراميدز من وأنا صغير".

وهنأ صلاح عبدالله فريق بيراميدز وكتب: "بيراميدز المصري أخمد البركان المغربي القوي وفاز بكأس السوبر الأفريقي بجدارة محققا ٤ بطولات متتالية، ماييلي، الشيبي، الشناوي، وكل اللاعبين كلهم أبطال والله".

وكان الفنان الكبير صلاح عبدالله، علق مؤخرا على مطالبات البعض من جماهيره بتقديم السيرة الذاتية للشيخ الراحل أحمد عمر هاشم في عمل فني نظرا للشبه الكبير بينهما، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع "X": " بيقولوا إني شبهك..يمكن شوية في الملامح..ياريتني كنت شبهك في إيمانك وعلمك وبلاغتك وحضورك وروعة صياغتك وإلقائك لخٌطبك وشِعرِك…إدعيلي يامولانا…أرجوكم الفاتحة والدعاء للعالم العلامة".

وعلق الجمهور: "استغل الشبه ده ياصاصا والعمل قصة حياته في التلفزيون زي حسن يوسف والشعراوي، فكره يا صاصا اوعى تهملها".

وكانت آخر مشاركات الفنان صلاح عبدالله بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنان صلاح عبدالله يشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

