شاركت الفنانة تارا عماد متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها في شوارع اليونان.

ونشرت تارا مجموعة صور لها في اليونان ظهرت وهي تتجول في أحد الشوارع وتداعب القطط، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعلت معها الفنانة رحمة أحد.

النت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي: "جميلة أوي"، "حتة سكر"، "حنونه وطيبه جدا"، "رائعة جدا مفيكيش غلطة".

يُذكر أن آخر أعمال تارا عماد الدرامية كان من خلال حكاية أنت وحدك ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، والتي جسدت فيها شخصية سارة، الصحفية التي تتعرض لسلسلة من الأحداث الغامضة بعد تلقيها رسائل غريبة عبر تطبيق "واتساب" من رقمها الشخصي، تكشف لها عن وقائع مستقبلية تتحقق فعلاً، مما يضعها في دائرة من القلق والرعب وسط شكوك المحيطين بها، لتتصاعد الأحداث في أجواء من الغموض والتشويق.

