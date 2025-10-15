"ليلتكم سودة".. عمرو سلامة يجدد هجومه ضد شركة إنتاج ويتوعدها

جدد المخرج عمرو سلامة، هجومه ضد إحدى شركات الإنتاج، مؤكدا اتهامه لها بالنصب، واتخاذ إجراءات قانونية بعد إخلالها بالالتزامات القانونية تجاهه في أحد المشروعات الفنية.

وواصل عمرو سلامة، الهجوم عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "استكمالا لقصة شركة النصب الاحترافي المتخفية في شكل شركة إنتاج سينمائي، من امبارح اتخضيت من كمية تليفونات والرسايل من ناس منصوب عليها، منهم اللي رافع قضايا ومنهم اللي خد عليهم أحكام ومنهم اللي اتشجع ولسه هيرفع، والضحايا فيهم من عاملين غلابة لفنانين ومنتجين وشركاء وموزعين، لأ ومصريين وعرب! الموضوع طلع حزين ويخوف وأكبر بكثير من ما كنت فاكر".

وتابع: "مستغرب إزاي كعاملين مابنحذرش بعض قبل ما الناس تقع في الأفخاخ ديه، وتضيع حقوقها وتعبها وسنين من عمرها؟، ويشوهوا سمعة الصناعة ويتاخد بذنبهم الناس والشركات المحترمة اللي فيها؟، وسط علامات استفهام كثيرة إزاي شركة زي دي مكملة ومتسابة وسطنا وليه؟".

واختتم عمرو سلامة حديثه قائلا: "بيتاخد إجراءات، ونتايجها هتعلن، ده إنتم ليلتكم سودة".

وأصدر المخرج عمرو سلامة، أمس الثلاثاء بيان صحفي، وجاء به : "إلى جميع الصحفيين الفنيين الكرام، ولمن يهمه الأمر، نظرًا لتكرار الأسئلة والاستفسارات حول مشروع توقّف ولم يكتمل، أودّ أن أوضّح ما أستطيع قوله في الوقت الحالي، إلى أن يتاح لي قريبًا كشف كل التفاصيل وعرض ما لديّ من إثباتات ومستندات وأدلّة".

وتابع: "أنا وبعض الزملاء من فريق عمل هذا المشروع بصدد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية، وتقديم الشكاوى النقابية ضد شركة إنتاج سيئة السمعة، لها سوابق مدانة فيها بأحكام القضاء، إذ خرجت عن أعراف المهنة وأخلّت بالتزاماتها القانونية، وتتحايل عمدًا على العاملين، مما يضر بحقوقهم المادية والمعنوية والإبداعية".

و أضاف المخرج: "إيمانًا منّا بصحة موقفنا، وثقةً بعدالة القضاء المصري ونزاهته نقابة السينمائيين، ونحن على يقين بأننا سنصل إلى حلولٍ عادلة تُعيد الحقوق إلى أصحابها".

و في ختام بيانه، كتب: "أعتذر بصدق عن عدم تمكني من عرض التفاصيل الآن لأسباب قانونية، لكني أتطلّع لعرضها قريبًا، لأن في بعض المواقف يكون كشف الحقائق مفيدًا، وأحيانًا واجبًا، حتى يحتاط الزملاء من الوقوع في فخ التعامل مع أفراد أو مؤسسات تستخدم أساليب ملتوية وغير قانونية تسبب أضرارًا مادية أو معنوية".