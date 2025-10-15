شهيرة تكشف تفاصيل الوعكة الصحية لزوجة عمرو محمود ياسين

كشفت الفنانة شهيرة عن تفاصيل إصابة آيات أباظة زوجة السيناريست عمرو محمود ياسين بعد تعرضها لوعكة صحية.

وأجرت شهيرة مداخلة هاتفية ببرنامج الستات وقالت: "آيات عملت عملية امبارح لمدة خمس ساعات، والحمد لله النتيجة مرضية، وآيات مدخلتش العناية المركزة".

وتابعت: "احنا كنا في حالة مش حلوة خالص و قلقانين جدا، لكن متعشمين خير في ربنا، وربنا يكون في عون أولادها".

وأنهت حديثها قائلة: "فاضل خطوة واحدة ان شاء الله للشفاء، واحنا مستنيين بعض التحاليل عشان نطمن أكتر، والجراح أخد عينة عشان يتطمن أن كل شئ طبيعي".

كشف المؤلف عمرو محمود ياسين خلال الساعات القليلة الماضية، عن نقل زوجته الإعلامية آيات أباظة للمستشفى، لإجراء عملية جراحية دقيقة.

وكتب عمرو ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "تخضع زوجتي الحبيبة الغالية آيات أباظة بعد قليل لجراحة دقيقة، وأسأل أصدقائي وأحبّائي الدعاء لها بالشفاء والسلامة".

