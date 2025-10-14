إعلان

سلسلة ألماظ وصورة مع ابنتها.. جورجينا تتألق في أحدث ظهور- صور

كتب- مروان الطيب:

10:31 م 14/10/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    جورجينا في باريس (5)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا في باريس (6)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا في باريس (7)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا تخطف الأنظار في شوارع نيويورك (1)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريجيز بإطلالة ملفتة
  • عرض 25 صورة
    جورجينا وسلمى حايك
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريجيز بإطلالة ملفتة
  • عرض 25 صورة
    جورجينا باطلالة جريئة (3)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريجيز (2)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا بفستان اسود قصير
  • عرض 25 صورة
    جورجينا (2)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا تستعرض خاتم خطبتها بحفل عشاء ''كارينج''
  • عرض 25 صورة
    جورجينا جريئة وهيفاء وهبي ساحرة.. 14 صورة نجمات تألقن بفساتين قصيرة (13)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا جريئة وهيفاء وهبي ساحرة.. 14 صورة نجمات تألقن بفساتين قصيرة (10)
  • عرض 25 صورة
    2025.. جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو2_2
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريغيز (4)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا (7)
  • عرض 25 صورة
    ايفانا رودريجيز شقيقة عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز (2)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريجيز بإطلالة ملفتة
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريجيز بإطلالة ملفتة
  • عرض 25 صورة
    جورجينا على انستجرام (2)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا على انستجرام (1)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا على انستجرام (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت جورجينا في الصور رفقة أبنتها في لحظات عفوية، إلى جانب استعراض إكسسواراتها منها سلسلة من الألماظ وظهورها مع ابنتها الصغيرة .

احتفت جورجينا بوجودها في فرنسا مؤخرا، وحضورها عدد من عروض الأزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس، ونشرت فيديو مجمع لعدد من الإطلالات التي حضرت بها.

و تحرص "جورجينا" على التواجد بالعديد من المناسبات العامة بمختلف أنحاء العالم، ودائما ما تتواجد في المحافل السينمائية العالمية كان آخرها مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وتعد جورجينا هي الأم البيولوجية لابنتين من كريستيانو رونالدو، وهما "آلانا وبيلا"، ويعتبران من أطفالهما البيولوجيين، بينما كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو هم أبناؤه أيضًا ولكنهم ليسوا من جورجينا.

يذكر أن آخر مشاركات جورجينا الفنية كانت بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

اقرأ أيضا:

عمرو سلامة يقاضي شركة إنتاج ويكشف تفاصيل الأزمة في بيان رسمي

باسم سمرة: "كنت مدرس صنايع وبحاول ألاقي مكان في الفن"

جورجينا رودريجيز جورجينا رودريجيز رفقة ابنتها جورجينا رودريجيز على إنستجرام جورجينا رودريجيز تستعرض إكسسواراتها جورجينا في أسبوع الموضة في باريس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| ترامب: حماس ستتخلى عن سلاحها وإن لم تفعل سنتكفل بذلك بسرعة
بعد اتفاقية غزة.. هل تأثرت البورصة المصرية إيجابيًا؟ خبراء توضح