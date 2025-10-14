سلسلة ألماظ وصورة مع ابنتها.. جورجينا تتألق في أحدث ظهور- صور

"ظلم وخبث".. ماذا قال حمدي الوزير عن لقب "أشهر متحرش في السينما"؟

نشرت الأرجنتينية جورجينا رودريجيز صور جديدة عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت جورجينا في الصور رفقة أبنتها في لحظات عفوية، إلى جانب استعراض إكسسواراتها منها سلسلة من الألماظ وظهورها مع ابنتها الصغيرة .

احتفت جورجينا بوجودها في فرنسا مؤخرا، وحضورها عدد من عروض الأزياء ضمن أسبوع الموضة في باريس، ونشرت فيديو مجمع لعدد من الإطلالات التي حضرت بها.

و تحرص "جورجينا" على التواجد بالعديد من المناسبات العامة بمختلف أنحاء العالم، ودائما ما تتواجد في المحافل السينمائية العالمية كان آخرها مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وتعد جورجينا هي الأم البيولوجية لابنتين من كريستيانو رونالدو، وهما "آلانا وبيلا"، ويعتبران من أطفالهما البيولوجيين، بينما كريستيانو جونيور والتوأم إيفا وماتيو هم أبناؤه أيضًا ولكنهم ليسوا من جورجينا.

يذكر أن آخر مشاركات جورجينا الفنية كانت بالموسم الثالث من مسلسلها "أنا جورجينا" على شبكة نتفليكس وعرض عام 2024.

