بيومي فؤاد يعلّق على قمة شرم الشيخ للسلام: "دام لمصر عزها ونصرها"

علّق الفنان بيومي فؤاد على قمة شرم الشيخ للسلام، التي أُقيمت أمس الإثنين بمدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من القادة والسياسيين من مختلف دول العالم.

ونشر "بيومي" صورة للرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "دام لمصر عزها وعزتها ونصرها وقوتها وجلالها وكرامتها ومجدها، ودامت ريادتها وسلامها وسلامتها وأمنها وأمانها وأمانتها، وكل مخلص مجدّ بار من رجالها وأبنائها السادة الكرام الأخيار الأطهار الأحرار".

يُذكر أن الفنان بيومي فؤاد يشارك في عدد من الأعمال الفنية المقررعرضها خلال الفترة المقبلة، من بينها فيلم "فرقة الموت" بطولة الفنان أحمد عز.

