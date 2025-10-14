أعلن مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا عن تشكيل لجنة تحكيم دورته الثانية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل في مدن السويس والجلالة والعين السخنة، بمشاركة عدد كبير من صناع السينما من داخل مصر وخارجها.

يرأس لجنة التحكيم هذا العام المخرج الكبير عمر عبد العزيز، وتضم في عضويتها نخبة من الفنانين والمبدعين من مصر والعالم، من بينهم الفنانة شيري عادل، الفنانة منال سلامة، وأستاذ الرسوم المتحركة الدكتور محمد غالب، إضافة إلى المخرج الفرنسي جان ماري فيلنوف الذي حاز جائزة أفضل مخرج في إنديانا بوليس 2014 عن فيلمه الكوميدي المؤثر الكريمة.

كما تضم اللجنة المخرج الإيطالي فابيو ريتانو الحاصل على عدة جوائز من مهرجان فينيسيا السينمائي عن أعماله المتميزة، والمخرج والمنتج النيجيري ديزموند أوفبياجيلي، صاحب أول فيلم نيجيري يُرشح لجائزة الأوسكار الـ93 بعنوان The Milkmaid، والذي استوحى قصته من تمرد شمال شرق نيجيريا، وفاز بخمس جوائز من أكاديمية السينما الإفريقية.

وأكد الدكتور أسامة أبونار، رئيس المهرجان، أن اللجنة تمثل تنوعًا فنيًا وثقافيًا كبيرًا، حيث تضم خبرات في الإخراج، التمثيل، الإنتاج، كتابة السيناريو، والرسوم المتحركة، بهدف تحقيق حراك سينمائي حقيقي بين الأفلام المشاركة، مع تطبيق معايير دقيقة في اختيار الأعمال الفائزة.

وأضاف أن المهرجان منذ انطلاقه يسعى لترسيخ مفهوم صناعة الفيلم القصير جدًا، والاستفادة من وجود الأسماء العالمية في لجان التحكيم وورش العمل لتبادل الخبرات بين المبدعين الشباب وصناع السينما المحترفين.

من جانبه، أوضح زياد باسمير، المدير التنفيذي للمهرجان، أن عدد الأفلام المشاركة في الدورة الثانية تضاعف مقارنة بالدورة الأولى، حيث تلقى المهرجان أكثر من 3000 فيلم تتراوح مدتها بين 5 و10 دقائق، جرى تصفيتها عبر لجنة مشاهدة متخصصة إلى 100 فيلم فقط ستتنافس على الجوائز الرسمية.

وأشار إلى أن بعض الأفلام سيتم عرضها في أقسام خارج المسابقة الرسمية، إلى جانب قسم البانوراما السينمائية، موضحًا أن جامعتي السويس والجلالة ستستضيفان فعاليات وورشًا تدريبية متخصصة في صناعة الفيلم القصير جدًا، يقدمها نخبة من أبرز السينمائيين العرب والدوليين.