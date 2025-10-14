تفاصيل تكريم آمال ماهر في افتتاح الدورة 33 لمهرجان الموسيقى العربية

"القمر".. ميرنا جميل تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

أعلنت دار الأوبرا تفاصيل حفل الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمقرر إقامته في الثامنة والنصف مساء الخميس 16 أكتوبر على مسرح النافورة

وتبدأ مراسم الافتتاح بالسلام الوطني، ويليه كلمات لوزير الثقافة ورئيس الأوبرا ونائب مدير المهرجان.

ويشهد الحفل تكريم 10 شخصيات ساهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربى هم الدكتور هشام شرف ( الأردن )، اسم الفنانة نعيمة سميح ( المغرب )، اسم الشاعر الهادي آدم ( السودان )، عازف الكولة إبراهيم فتحي ( مصر )، الدكتورة شيرين عبداللطيف أستاذ الموسيقى العربية وعميد كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ورئيس اللجنة العلمية ( مصر )، اسم الموسيقار وعازف الجيتار جلال فودة ( مصر )، المايسترو حسن فكري ( مصر )، الشاعر وائل هلال ( مصر )، الملحن خالد عز ( مصر ).

وتتسلم المطربة آمال ماهر، درع التكريم خلال الفقرة الغنائية التي تقدمها، بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظى.

ويتولى إخراج الحفل مهدي السيد تصميم الديكور والجرافيك عبدالمنعم المصري، مساعد مخرج علي يسري، مخرج منفذ شريف رمضان

ويقدم بالحفل، فيلم وثائقي عن مشوار حياة كوكب الشرق أم كلثوم إذ تم اختيارها شخصية المهرجان من إخراج سامر ماضي.

وبالتزامن مع حفل الافتتاح، يقوم الفنان المغربي فؤاد زبادي، بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو هشام نبوي، بإحياء الحفل المقام على مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، ويسبقة فاصل لنجوم الموسيقى العربية محمد طارق، ولاء طلبة، أحمد رجب

وتقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، على مسرح معهد الموسيقى العربية، حفل يقوم بإحيائه نجوم الموسيقى العربية ريم حمدي، حنان الخولي، محيي صلاح، أحمد الوزيري، أحمد صبرى، محمد شوقي.

ويصاحب الفعاليات معرضاً لفنون الخط العربي للفنان يسري المملوك في الفترة من 16 حتى 25 أكتوبر بقاعة صلاح طاهر إلى جانب معرض شباب الخطاطين من 19 حتى 22 أكتوبر بقاعة زياد بكير بالمكتبة الموسيقية .