ليلى علوي عن أهالي الإسكندرية: "الناس دي عندها حنية مفيش زيها"

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها مجموعة صور جديدة من زيارتها إلى مدينة الإسكندرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت ليلى خلال الصور وسط محبيها في أحد مطاعم منطقة العطارين، وعلقت قائلة: "اتعزمت من صاحبتي تأكلني سمان في العطارين، وبالصدفة المحل كان مليان بأهل إسكندرية أجدع وأحلى ناس، كان حظي جميل إني صادفت أكتر من عيد ميلاد في ليلة واحدة، وشوفت منهم محبة كبيرة، بس عايزة أقولكم إنّي بحبكم أكتر".

وأضافت: "قد إيه الناس دي كانت طيبة وجدعة ودمهم خفيف، يمكن علشان دي إسكندرية… المدينة اللي ناسها عندهم حنية مفيش زيها، بحبكم أوي يا أهل إسكندرية، دايمًا بتفكروني ليه مصر حلوة كده".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من جمهورها الذين عبروا عن حبهم الكبير لها، مشيدين بتواضعها وقربها من الناس.

وتخوض النجمة ليلى علوي تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، بطولة بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر مشاركات ليلى علوي الفنية بفيلم "المستريحة" عام 2024.

