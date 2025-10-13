بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ دينا فؤاد والجمهور يغازلها (صور)



شاركت الفنانة دينا فؤاد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة أنيقة لها بأحدث ظهور.



ونشرت دينا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جمال، ما شاء الله تبارك الله، الجمال والحلاوة كلها، في كل الحالات دايما جميلة، زي القمر، تحفة".



يذكر أن، دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا" تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وبطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.