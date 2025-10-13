حقيقة زواج الفنانة شيرين

روجت إحدى صفحات مواقع التواصل، لزواج الفنانة شيرين بنشر صورة لها بالفستان الأبيض تحت عنوان "باين عليهم الحب قوي، أول صورة لعريس شيرين".

وذكرت الصفحة المروجة لشائعة زواج شيرين، قائلة: "مبروك تاني لشيرين حقها تعيش لا عيب ولا حرام الرجل المناسب والاختيار الصح في هذا السن هو ما تحتاجه أي امرأة ليس لها راعي، أي تحتاج رعاية إنسانية والرجل المناسب هو ظهر لها رغم امكانياتها التي تجعلها مكتفية بحياتها إلا أن هذا حق لها ولا نجرمه ولا تحرمه هو سنة، فلنغير أفكارنا للايجابي بدلا من السلبي".



المفارقة هنا، أن الصورة الأصلية تجمع بين الناقد الأمير أباظة "رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط" خلال استقباله الفنانة شيرين في حفل افتتاح الدورة الـ41، والتي كرمت بها الفنانة.

