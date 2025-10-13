استعادت النجمة نادية الجندي ذكريات أعمالها السينمائية مع النجم الراحل فاروق الفيشاوي.

ونشرت نادية الجندي صورة تجمعها بـ فاروق الفيشاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الله يرحمك يا فاروق من أكثر الفنانين اللي اشتغلت معاهم وكان بينا تفاهم كبير والناس حبيتنا جداً مع بعض، وعملنا أحلى وأنجح الأفلام سوى".

وأضافت: "الصورة في مهرجان الجمعية المصرية لفن السينما، أوسكار السينما المصرية، وحصلت على جائزة لجنة التحكيم الخاصة عن دوري في فيلم أمن دولة وفاروق حصل على جائزة، أحسن ممثل عن دوره في فيلم فتاة من إسرائيل".

يُذكر أن آخر مشاركات نادية الجندي كانت من خلال مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركها بطولته كل من نبيلة عبيد، سميحة أيوب، وهالة فاخر، وعُرض عام 2020.

