بإطلالة مستوحاة من الأفلام القديمة.. 15 صورة لـ ملك زاهر من أحدث ظهور

شاركت الفنانة الشابة ملك زاهر متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت ملك مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان طويل، وكتبت: "استايل مأخوذ من فيلم مصري قديم".

تفاعل المتابعين مع الإطلالة وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى ملوكة في الدنيا"، "الاستايل تحفة"، "ملكة جمال الكون"، "زي القمر"، "أميرة البنات".

يذكر أن، ملك أحمد زاهر شاركت خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

