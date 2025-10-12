تقدم المخرج عادل حسان- مدير عام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ بالتهنئة للمخرج الكبير خالد جلال بمناسبة صدور قرار فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتعيينه عضوا بمجلس الشيوخ المصري، متمنيا لسيادته دوام الرقي والتقدم.

وأعرب عادل حسان في بيان له عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد في الرأي والقول للمخرج الكبير خالد جلال؛ مؤكدا استحقاقه لهذا التشريف الذي يعتبر تتويجا لسيرة ذاتية وفنية يحتذى بها في الوسط الفني المصري والعربي بأكمله.

وقال حسان إن هذا القرار بمثابة تعبير وعرفان بدور الفن والفنانين بالجمهورية الجديدة في ظل قيادة سياسية تثمن دائما ما يقدمه مبدعو وفنانو مصر.