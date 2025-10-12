نادين الراسي بإطلالة جريئة بالأبيض والأسود: "بدك تعيش بسلام اكتفي"

تألقت الفنانة نادين الراسي بإطلالة جريئة في جلسة تصوير جديدة بالأبيض والأسود.

وشاركت "الراسي" جمهورها صورتين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت خلالهما بفستان أنيق وجريء، ولاقت الصور إعجاب متابعيها.

وعلقت نادين على الصور قائلة: "بدّك تعيش بسلام، اكتِفي، اكتِفي، اكتِفي".

يذكر أن آخر أعمال نادين الراسي كان مسلسل "عرابة بيروت"، بمشاركة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، وهو من تأليف مازن طه وإخراج فيليب أسمر.

