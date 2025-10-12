تصوير- أحمد مسعد:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن برنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة التي سيتم عرضها في برنامج خاص في دورته الـ46، التي تقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان الذي عُقد ظهر اليوم 12 أكتوبر 2025 في فندق "سوفيتيل داون تاون النيل – القاهرة".

ويضم برنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة 24 فيلمًا، هي:

• إسكندرية كمان وكمان | يوسف شاهين | مصر | 1989 | 105 د

• قصر الشوق | حسن الإمام | جمهورية مصر العربية |1967| 130 د

• بين القصرين | حسن الإمام | جمهورية مصر العربية | 1964| 135 د

• شيء من الخوف | حسين كمال | جمهورية مصر العربية | 1969 | 120 د

• القاهرة ٣٠ | صلاح أبو سيف | جمهورية مصر العربية |1966| 130 د

• الزوجة الثانية | صلاح أبو سيف | جمهورية مصر العربية | 1967| 112 د

• الحرام | هنري بركات | جمهورية مصر العربية |1965| 105 د

• السمان والخريف | حسام الدين مصطفى | جمهورية مصر العربية |1967| 129 د

• الشحات | حسام الدين مصطفى | جمهورية مصر العربية |1973| 138 د

• السراب | أنور الشناوي | جمهورية مصر العربية |1970| ١٣٠ د

• المستحيل | حسين كمال | جمهورية مصر العربية | 1965 | 110 د

• المهاجر | يوسف شاهين| مصر |1994| 124 د

• زوجتي والكلب | سعيد مرزوق | جمهورية مصر العربية | 1971| 95 د

• غروب وشروق | كمال الشيخ | جمهورية مصر العربية |1970| 125 د

• قنديل أم هاشم | كمال عطية | جمهورية مصر العربية |1968 | 105 د

• جريمة في الحي الهادئ | حسام الدين مصطفى | جمهورية مصر العربية | 1967| 95 د

• الرجل الذي فقد ظله | كمال الشيخ | جمهورية مصر العربية | 1968| 130 د

• امرأة في الطريق | عز الدين ذو الفقار | جمهورية مصر العربية | 1958| 115 د

• الناس والنيل | يوسف شاهين | جمهورية مصر العربية | 1972 | 105 د

• خان الخليلي | عاطف سالم | جمهورية مصر العربية | 1966| 115 د

• ليل وقضبان | أشرف فهمي | جمهورية مصر العربية | 1973 | 100 د

• القتلة | أشرف فهمي | جمهورية مصر العربية |1971 | 80 د

• مراتي مدير عام | فطين عبدالوهاب | جمهورية مصر العربية | 1966| 110 د

• الطريق | حسام الدين مصطفى | جمهورية مصر العربية | 1964| 105 د

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.