وزير الثقافة يهنئ المخرج خالد جلال لتعيينه نائبًا بمجلس الشيوخ



وجّه د. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، التهنئة للمخرج الكبير خالد جلال لتعيينه بقرار من فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، عضوًا بمجلس الشيوخ المصري.

وأعرب وزير الثقافة عن خالص تهانيه للمخرج خالد جلال، مشيدًا بمسيرته الفنية والإدارية الحافلة، وما قدّمه من إسهامات بارزة في إثراء الحركة المسرحية ودعم الإبداع الشبابي في مختلف المجالات الفنية.

وقال د. أحمد فؤاد هنو، في بيان صحفي، إن اختيار المخرج خالد جلال لعضوية مجلس الشيوخ يعكس تقدير الدولة للفنانين والمبدعين ودورهم في خدمة المجتمع، مؤكدًا أن وجوده تحت قبة المجلس يمثل إضافة مهمة لصوت الثقافة والفن في الحياة النيابية، لما يتمتع به من رؤية فنية وخبرة إدارية تسهم في دعم القضايا الثقافية والفنية في مصر.



وصدر اليوم الأحد رسميا القرار الرئاسي للتعيين في مجلس الشيوخ، وضمت القائمة النجم ياسر جلال، والمخرج خالد جلال.