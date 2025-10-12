بسبب أنسولين منتهي الصلاحية.. تعرض والدة مصطفى كامل لوعكة صحية

كشف الفنان مصطفى كامل عن تعرض والدته لوعكة صحية مفاجئة نتيجة تناولها جرعة من أنسولين منتهي الصلاحية، وطالب من جمهوره توخي الحذر عند استخدام الأدوية.

وكتب "كامل" عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "قدر الله وماشاء فعل، دعواتكم لوالدتي بالشفاء، وأرجوكم خدوا بالكم من تاريخ صلاحية الدواء، وخاصة الأنسولين".

وتفاعل عدد كبير من متابعيه مع المنشور، وحرصوا على الدعاء لوالدته بالشفاء العاجل.

يُذكر أن الفنان مصطفى كامل طرح مؤخرًا ألبومه الغنائي الجديد "قولولي مبروك"، الذي ضم مجموعة من الأغاني المتنوعة وتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، من بينهم: أحمد المالكي، مودي نبيل، ومدين، ومنعم، وغيرهم.

