تصوير- أحمد مسعد:

أقيم ظهر اليوم الأحد 12 أكتوبر، مؤتمرا صحفيا، في أحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر انطلاقها في 12 نوفمبر المُقبل.

وشهد المؤتمر حضور رئيس المهرجان النجم حسين فهمي، إلى جانب عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن، بينهم: ليلى علوي، لبلبة، محمود حميدة، أحمد مجدي، صبري فواز، چاسمين طه زكي، محمد العدل، صفي الدين محمود، عبدالرحيم كمال.

يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والوحيد في المنطقة الذي يحمل تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF) بباريس. تأسس المهرجان عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية.