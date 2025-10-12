زوجة رامي جمال تحتفل بعيد زواجهما الـ 11: "أود أن أختارك من جديد"

احتفلت ناريمان زوجة الفنان رامي جمال، بذكرى زواجهما الـ ١١، ووجهت له رسالة رومانسية عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت ناريمان مجموعة صور تجمعها بزوجها، وعلّقت قائلة: "١١ سنة معًا، وأودّ أن أختارك من جديد في كل مرة، ذكرى زواج سعيدة يا حبيبي".

يذكر أن رامي جمال طرح مؤخرًا أغنية "قفل الكلام" من كلمات عليم، وألحان مصطفى الشعيبي، وتوزيع ومكس وماستر محمد ياسر

