إلهام شاهين تنشر صور جديدة بصحبة إيناس الدغيدي وعدد من نجوم الفن

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها مجموعة صور جديدة جمعتها بعدد من نجوم الفن، من بينهم المخرجة إيناس الدغيدي وزوجها، والفنانة ليلى علوي، وهالة صدقي، وحسين فهمي، خلال احتفالهم بعقد قران الدغيدي.

ونشرت إلهام الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "يوم رائع مع أجمل صحبة بدعوة من الصديقة العزيزة جدًا السيدة الراقية فادية الشبوكشي وعائلتها الجميلة.. واحتفلنا بأصدقائنا إيناس وأحمد.. ربنا يسعدهم، وشكرًا صديقتنا الرائعة فادية، يارب نتجمع دايمًا في الفرح".

وشهد الحفل حضور نخبة من الفنانين والأصدقاء المقربين من العروسين، في أجواء عائلية بسيطة مساء الجمعة.

وكان جمهور المخرجة إيناس الدغيدي فوجئ مؤخرًا بقرارها إلغاء حفل زفافها الكبير، الذي كان من المقرر إقامته في وقت لاحق، بعد تعرضها لموجة من التنمر والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت الدغيدي عبر حسابها على "فيسبوك": "أصدقائي الغاليين، كنت سعيدة بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية والتنمر. لذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال والاكتفاء بالعائلة فقط. لكم كل المحبة، ولنا لقاء سري بإذن الله، ولن يعرفه الحاسدين والحاقدين".

