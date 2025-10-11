بعد إيقاف الحرب في غزة.. فيفي عبده تشكر الرئيس السيسي: " كتر ألف خيرك"

وجهت الفنانة فيفي عبدة رسالة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إعلان وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت فيفي في فيديو نشر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "ربنا يحفظك لينا ويحفظ جيشك وشعبك من الصغير للكبير، وأنا بقولك كتر ألف خيرك وده مش جديد على حضرتك الشهامة والجدعنة على موقفك مع أهل غزة".

وأضافت: "ربنا يخليك لينا ودايما عمار يا مصر وبهية يا مصر بحبك يا مصر وسيادتك قدمتنا كتيرـ، ربنا يحميك ياريس ويحمي جيشك وقضائك وشرطك وكل راجل وست مصرية".

وأعلن الخميس الماضي، وقف إطلاق النار والذي دخل حيز التنفيذ في قطاع غزة.

احتشدت أعداد كبيرة من الفلسطينيين في شوارع غزة للاحتفال بوقف إطلاق النار وانتهاء الحرب داخل القطاع.

