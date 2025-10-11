

خطفت الفنانة درة، الأنظار إليها بعدة إطلالات بمناسبات مختلفة.



ونشرت درة، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة وأخرى بفستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حديث الخريف، ستواجه الكثير من الهزائم في حياتك، لكن لا تدع نفسك تستسلم".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "إطلالة جميلة، ايه الحلاوة دي، عسل أوي في اللبس، أحلى درة".



وشاركت درة في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل إذاعي بعنوان "كدبة بيضا" وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، وهو بطولة كل من شريف رمزي ،شيماء سيف، أحمد صيام ، وإخراج إيهاب منير.



ودخلت درة عالم الإخراج والإنتاج لأول مرة من خلال فيلم وثائقي بعنوان "وين صرنا" الذي يجسد معاناة أسرة فلسطينية، ويستكشف قضايا اجتماعية وثقافية عن فلسطين.