"بتعمل حالات تسمم".. ميسرة تكشف تفاصيل اجرائها عملية تجميل فاشلة



كشفت الفنانة ميسرة، تفاصيل اجرئها عملية تجميل فاشلة كادت أن تتسبب لها في عملية تسمم.



وقالت ميسرة، ببرنامح "ست ستات": "عملت حقن دهون في الوش كانت الحقنة اللي داخلة مش معقمة صح كان فيها بكتيريا منتشرة في المستشفيات بكتيريا بتعيش على الوش وفي الأسنان لكن لو دخلت واتقفل عليها بتعمل حالات تسمم".



وأوضحت: "الدكتور لما جه يعالجني قالي أن لازم ننزل اللي حقناه ووشي هيرجع زي الأول ومش هيعمل خياطة لكن كل ده أنا رفضته".



وتابعت: "روحت لدكتور تاني اسمه أكبر من الأولاني ووريته التحاليل قالي اني مش محتاجة أعمل كده وأنا سمعت كلامه، وجالي تسمم في الجسم كله واتنقلت للمستشفى قعدت 10 أيام بينضفوا الجسم وبعدها قعدت شهرين أو تلاتة بتعالج".



واستكلمت: "موضوع التجميل ده هوس للبنات والرجالة لكن انتي تعملي اللي انتي محتاجاه إذا انتي مش محتاجة متتفلسفيش لأنها هتنقلب عكسي عليكي، إحنا محدش فينا هيبطل تجميل لكن متعمليش غير اللي محتاجاه".



وأضافت: "خليكي بسيطة واسألي جدا واعرفي مش لازم يكون اسم الدكتور كبير وبلاش مراكز التجميل اللي بتدي حقن لازم يكون الدكتور عارف ومتخصص في الحاجة اللي هتعمليها".