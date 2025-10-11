كتب- هاني صابر:

تستعد شركة فنون مصر لاقتحام السباق الرمضاني لعام 2026 بعمل درامي جديد بعنوان "أولاد الراعي" من نوعية المسلسلات الطويلة المكوّنة من 30 حلقة، حيث تراهن من خلاله على تقديم توليفة تجمع بين دراما اجتماعية واقعية والإثارة في إطار مشوّق ودراما مشحونة بالمشاعر والمفاجآت.

ويشارك في بطولة المسلسل ماجد المصري وخالد الصاوي، إلى جانب الفنان أحمد عيد الذي يطلّ هذا العام في تجربة مختلفة كليًا، تحمل مزيجًا من الغموض والتشويق والدراما ضمن عمل يراهن على الأداء والكتابة أكثر من الإبهار البصري.

تدور أحداث المسلسل عبر شخصيات متشابكة وصراعات تحمل الكثير من المفاجآت في ملحمة درامية تراهن عليها "فنون مصر" لتتصدر سباق الدراما الرمضانية المقبل.

المسلسل من قصة ريمون مقار، وسيناريو وحوار طه زغلول، خالد شكري، محمود شكري، ومينا بباوي، وتُجري الجهة المنتجة حاليًا التحضيرات النهائية واختيار باقي فريق العمل تمهيدًا لانطلاق التصوير مطلع نوفمبر المقبل، استعدادًا لعرضه في موسم رمضان 2026.