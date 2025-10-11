7 نوفمبر.. "نتفليكس" تعرض الفيلم الرومانسي الكوميدي "عريس وعروستين"

أول ظهور لـ أشرف زكى بعد جدل استقالته من نقابة المهن التمثيلية



كتبت- منى الموجي:

أعلنت منصة الترفيه العالمية "نتفليكس" عن طرحها الفيلم الرومانسي الكوميدي "عريس وعروستين"، في 7 نوفمبر المُقبل.

يحكي الفيلم قصة آدم الذي أمضى حياته كزير نساء لا يؤمن بالحب، حتى وجد نفسه مخطوبًا لفتاتين في الوقت ذاته! وبين محاولاته المستميتة لإبقاء الأمر سِرًّا حتى لا تكتشف إحداهما الأخرى، لم يدرك آدم أن القلب لا يتسع لاثنتين: فأيُّهما سيختار؟

يؤدّي عبدالله بوشهري شخصية آدم؛ رومانسيّ بالفطرة أحرقته تجربةٌ قديمة، فابتعد عن الزواج وارتدى قناع "زير النساء'" ليتفادى الالتزام. لكن المصادفات تقوده إلى مأزقٍ أكبر: خِطبة سرّية لامرأتين في وقت واحد: ياسمين( ليلى عبدالله) صديقة الطفولة وابنة مديره، وسما (لولوة الملا) الحبيبةُ السابقةُ المُغامِرة التي تعود بلا موعدٍ فتضعه بين نارين: الحيرةِ والأمل، وتربك حساباته وتوقظ شرارة القلب. ومع محاولات التكتم وتتابع المواقف الكوميدية الطريفة، يصل آدم إلى اللحظة الفاصلة: إمّا حياة واحدة صريحة… أو انهيار العلاقتين. هل سيواصل أكاذيبه حتى يوم الزفاف؟

ويشارك في بطولة الفيلم: حمد أشكناني ويقوم بدور طلال، صديق آدم المقرّب، وسارة أبي كنعان بدور هلا، صديقة ياسمين، إخراج إيلي سمعان وإنتاج Eagle Films وتأليف إياد صالح.