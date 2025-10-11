بـ"فستان قصير"..جومانا مراد تُبرز أحدث إطلالاتها والجمهور يغازلها (فيديو)كتب- هاني صابر:



شاركت الفنانة جومانا مراد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث إطلالة لها لتبرز مدى أناقتها.



ونشرت جومانا، الفيديو الذي ظهرت فيه مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مرحبا".



وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "تحفة، ما شاء الله، حلاوتك كل يوم تزيد أكتر، الله يحميكي، قمر الزمان، كف القمر".



جدير بالذكر أن آخر أعمال جومانا مراد كان مسلسل "أم 44" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته سمية الخشاب، فاطمة الصفي، وعدد من النجوم.





