رانيا فريد شوقي: "حب الناس لوالدي خلاني أحس بفخر وكان بيعشق الإسكندرية"



تحدثت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن ارتباط والدها الفنان الراحل فريد شوقي بمدينة الإسكندرية، مؤكدة أنه كان يعشقها بشدة، وأنها عاشت تجارب فنية مميزة هناك.



وقالت "رانيا" ببرنامج "سبوت لايت": "لما عملت مسلسل الصقر شاهين.. كنت بتكلم باللهجة الإسكندراني، وكمان في مسلسل قطة في سوق السمك جسدت شخصية إسكندرانية وصورنا كله في الميناء وسط الصيادين، وقد إيه استقبال الناس كان جميل".



وأضافت: "حب الناس لفريد شوقي هناك خلاني أحس بفخر كبير، كانوا شايليني فوق راسهم، ودي حاجات مستحيل أنساها، والكل عارف قد إيه بابا كان بيحب إسكندرية".