كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، عن مشاعرها تجاه ابنها المخرج خالد الحلفاوي، مؤكدة أنها فخورة بما وصل إليه من نجاح كبير في مشواره الفني، وأنه استطاع أن كون نفسه بنفسه دون أي اعتماد على اسمها أو شهرتها.

وقالت "عبد الحميد" ببرنامج"سبوت لايت": "أنا فخورة جدًا بابني خالد، لأنه شخص محترم ومؤدب، وكون نفسه بهدوء من غير ما يعتمد على حد، وبيقدم دلوقتي أعمال جميلة جدًا وأنا فخورة بيه أوي، وده أكتر حاجة كنت أتمنى أشوفها".

وأضافت: "لو الزمن رجع بيا، أكيد كنت ههتم بأسرتي وأولادي أكتر من الفن، لأن مهما كان النجاح الفني كبير، الأسرة دايمًا هي الأساس".