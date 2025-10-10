بالفيديو.. زغروطة هالة صدقي وبوسي شلبي في زفاف إيناس الدغيدي

كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة هالة صدقي على حضور عقد قران المخرجة إيناس الدغيدي الذي يقام مساء اليوم الجمعة في حفل عائلي اقتصر على وجود الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

نشرت هالة صدقي مقطع فيديو من كواليس عقد القران عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلاله وهي تهنئ إيناس الدغيدي وأطلقت "زغروطة" وبجانبها الإعلامية بوسي شلبي وكتبت هالة صدقي على الفيديو: " مبروك لحبيبة قلبي اطيب واجمل قلب في الدنيا مبروك يا إيناس تستاهلي كل خير على قد قلبك".

وفوجئ جمهور ومتابعين المخرجة إيناس الدغيدي بقرار إلغاء حفل زفافها الذي كان من المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، إذ أوضحت "الدغيدي" أن إقامة حفل زفاف سيقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين، وذلك نظرا لتعرض إيناس الدغيدي للتنمر والسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





ونشرت "الدغيدي" صورة لها مع زوجها المستقبلي عبر صفحتها على "فيسبوك" وكتبت: "أصدقائي الغالين ، كنت سعيده بفرحتي معكم في حفل بسيط نفرح كلنا سوا، ولكن للأسف تحول هذا الفرح إلى موجة من الانتقادات والسخرية من السوشيال ميديا، والتنمر لمعنى جميل في الحياه، ولا انسي بند التطفل الذي جاء من كل مكان، ولذلك قررت أنا وزوجي إلغاء الاحتفال البسيط بفرحتنا ونكتفي على العائلة فقط، لكم اصدقائي كل المحبة، ولنا لقاء سري باذن الله.. ولن يعرفه الحآسدين والحاقدين وعقبال عندكم ياحبايب، ايناس احمد".



