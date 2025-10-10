بفستان أبيض قصير.. الصور الأولى من حفل زفاف إيناس الدغيدي

عمره 70 عاما.. من هو عريس المخرجة إيناس الدغيدي؟

كتب- مروان الطيب:

تحتفل المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي،حاليا، بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.

وحضر الحفل البسيط عدد من من الأهل والأصدقاء المقربين من خارج وداخل الوسط الفني.

وأقيمت مراسم عقد القران في فيلا خاصة بالقاهرة، بعيدا عن الكاميرات وفقا للقرار الذي أعلنته المخرج إيناس الدغيدي عبر حسابها على الفيسبوك منذ أيام.

وكانت تعرضت الدغيدي لموجة هجوم وسخرية عقب إعلان خبر زواجها وسط مزاعم بأن العريس يصغرها بـ 20 عاما.