بفستان أبيض قصير.. الصور الأولى من حفل زفاف إيناس الدغيدي

كتب : مصراوي

07:56 م 10/10/2025
    عقد قران إيناس الدغيدي
    عقد قران إيناس الدغيدي
    ايناس الدغيدي
    عقد قران إيناس الدغيدي
    عقد قران إيناس الدغيدي
    عقد قران إيناس الدغيدي
    كتب كتاب المخرجة إيناس الدغيدي
    إيناس الدغيدي وزجها (2)_4
    إيناس الدغيدي وزجها_5
    إيناس الدغيدي (4)_3
    إيناس الدغيدي (2)_1
    إيناس الدغيدي (3)_2

كتب- مروان الطيب:

تحتفل المخرجة الكبيرة إيناس الدغيدي،حاليا، بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.

وحضر الحفل البسيط عدد من من الأهل والأصدقاء المقربين من خارج وداخل الوسط الفني.

وأقيمت مراسم عقد القران في فيلا خاصة بالقاهرة، بعيدا عن الكاميرات وفقا للقرار الذي أعلنته المخرج إيناس الدغيدي عبر حسابها على الفيسبوك منذ أيام.

وكانت تعرضت الدغيدي لموجة هجوم وسخرية عقب إعلان خبر زواجها وسط مزاعم بأن العريس يصغرها بـ 20 عاما.

