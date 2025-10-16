لميس الحديدي لـ إيناس الدغيدي: "المهم ما تروحيش أستراليا"

نشرت الإعلامية لميس الحديدي صورة تجمعها بالمخرجة إيناس الدغيدي وزوجها رجل الأعمال أحمد سوكارنو، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، من كواليس برنامجها "كلمة أخيرة".

وعلّقت لميس على الصورة قائلة: "بعد لقائي مع العزيزة إيناس الدغيدي وزوجها رجل الأعمال أحمد سوكارنو، الحب هو الإحساس الوحيد الذي يفتح كل الأبواب المغلقة، كل الأمنيات بالسعادة، والمهم ما تاخدش مننا إيناس وتروح أستراليا".

وكانت المخرجة إيناس الدغيدي احتفلت مؤخرًا بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد عبد المنعم، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وفوجئ جمهور المخرجة بقرارها إلغاء حفل الزفاف الذي كان مقررًا إقامته خلال الفترة المقبلة، إذ أوضحت "الدغيدي" أن القرار جاء بعد تعرضها لموجة من التنمر والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الاحتفال سيظل مقتصرًا على المقربين فقط.

