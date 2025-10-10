رولز رويس.. محمد سامي يهدي مي عمر سيارة فارهة في عيد ميلادها

كابتن ماجد مع كرة القدم ومازنجر يطير والأهرامات حاضرة.. 11 صورة من افتتاح

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة مي عمر عن الهدية التي أهداها لها زوجها المخرج محمد سامي بمناسبة عيد ميلادها.

ونشرت مي عمر صورة الهدية عبر حسابها على انستجرام، وكانت الهدية عبارة عن سيارة فارهة رولز رويس وكتبت مي: "شكرا حبيبي على هدية عيد ميلادي الجميلة، أشعر بالرضا، والدلع والحب".

وكانت آخر مشاركات مي عمر الفنية بمسلسل "إش إش" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن الفنانة مي عمر تعاقدت مؤخرا على بطولة فيلم" شمشون ودليلة" في تعاونها الأول مع الفنان أحمد العوضي على شاشة السينما والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

