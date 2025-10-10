بالصور- توافد جماهيري كبير على افتتاح النسخة السادسة من "موسم الرياض"

تشهد مدينة الرياض اليوم الجمعة، حفل افتتاح النسخة السادسة من فعاليات موسم الرياض برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

نشر تركي صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابه على "X" كشف خلالها عن توافد جماهيري كبير على مسيرة حفل الافتتاح وسط تجهيزات على أعلى مستوى وسط وعود من تركي بتقديم موسم استثنائي لا ينسى.

ويُشارك في تنظيم المسيرة شركة أمريكية، من أشهر منظمي العروض الاحتفالية في نيويورك، والتي تقدم للمرة الأولى خارج الولايات المتحدة مجموعة من البالونات العملاقة التي تُعد من أبرز معالم احتفالاتها السنوية.

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ يواصل الكشف عن العديد من المشاريع السينمائية ما بين السعودية والمصرية من خلال صندوق "بيج تايم" الاستثماري للارتقاء بمستوى الإنتاج وكفاءة التصوير، مؤكدًا على حدوث تغيير كبير في منطقة الشرق الأوسط من أجل الوصول إلى العالمية.

