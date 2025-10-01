إعلان

"فستان قصير وعباءة مع الحجاب".. هدى المفتي تنشر صورًا لأكثر من إطلالة

كتب : معتز عباس

11:17 م 01/10/2025
كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هدى المفتي جمهورها ومتابعيها، صورًا مختلفة من جلسات تصوير قامت بنشرها على حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هدى المفتي مجموعة صور بإطلالات مختلفة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، منها فستان قصير وجريء، وأخرى ترتدي "روب"، وصورة بالعباءة والحجاب.

كانت آخر مشاركات هدى المفتي الفنية بمسلسل "80 باكو" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، بطولة انتصار، دنيا سامي، رحمة أحمد فرج.

يذكر أن هدى المفتي تشارك في فيلم "بنات فاتن" بطولة النجمة يسرا والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

الفنانة هدى المفتي إطلالات هدى المفتي هدى المفتي على إنستجرام هدى المفتي بفستان قصير

