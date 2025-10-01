إعلان

منى هلا ترد على انتقادات زواجها مدني: "كل واحد يخليه في نفسه"

كتب : معتز عباس

10:19 م 01/10/2025

الفنانة مني هلا

كتب - معتز عباس:


كشفت الفنانة منى هلا تفاصيل زواجها على الطريقة المدنية، وليس الزواج عن طريق المأذون.


وقالت منى، في لقائها ببرنامج "قعدة ستات"، مع الإعلامية مروة صبري على قناة "ألفا اليوم"، إنها تزوجت مدنيًا لأنها كانت تعيش في دولة الزواج فيها يكون بهذه الطريقة.


وأضافت: "أنا اتجوزت جواز مدني .. دا الناس مش بيعتبروه أحيانا جواز بس هو زواج موثق وكان فيه إشهار، اتجوزت كدا عشان برا الورق بيمشي مختلف عن هنا، ولما الناس هجمتني قولتلهم ،أنا عايشة معاه أنتم مالكم، عايزين ايه ما كل واحد يخليه في نفسه".



انضمت الفنانة منى هلا لفريق مسلسل "بطل العالم"، لتشارك البطولة الفنان عصام عمر، جيهان الشماشرجى، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد لطفي، وأحمد عبد الحميد، وآخرون، من تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد.


الفنانة منى هلا بدر حلاوة انتقادات برنامج قعدة ستات

