مخرج "يوميات عائلة كواك": "الفكرة كانت إني أجمع عالم البلوجرز مع الفنانين"

أول ظهور لـ أحمد السقا بعد تعرضه لحادث سير (فيديو)

نادية الجندي بملابس الجيم وعصام السقا مع الحصان.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال

حدث في الفن | رقص ليلى علوي في عيد ميلاد ريهام حجاج وزفاف ابنة وليد توفيق

كتب - معتز عباس"

نشرت النجمة ليلى علوي مقطع فيديو وهي ترقص مع النجمة يسرا والفنانة هالة صدقي، والفنانة ريهام حجاج، والفنانة جومانا مراد على أغنية "جامدين جامدين"، للنجم تامر حسني.

وخطفت ليلى علوي الأنظار وظهرت في أكثر من صورة بصحبة نجمات الفن في عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج.

وكتبت ليلى علوي، تعليقًا، على الفيديو: "في لحظات معينة بتفتكر قد إيه اللمة الحلوة والصحبة الصادقة نعمة كبيرة… رقصنا وضحكنا وغنّينا من قلبنا، وكانت ليلة كلها طاقة حلوة وحب، بحبكم من قلبي…أحلى صحاب وأغلى لمه".

ومن جانبه رد عليها تامر حسني، وكتب: "حلاوتك يا لولا يا قمر إنتي و حبايبك القمرات أحلى جامدين جامدين العمر كله".

احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها أمس الثلاثاء، بحضور نجمات الفن.

يذكر أن آخر مشاركات ليلى علوي الفنية بفيلم "المستريحة" عام 2024.

تخوض النجمة ليلى علوي تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، بطولة بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

"شارابوفا المجال".. جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وهي تلعب التنس

صور.. وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته نورهان في إسبانيا