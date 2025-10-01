إعلان

بالفيديو.. رقص ليلى علوي مع يسرا في عيد ميلاد ريهام حجاج.. وتامر حسني يعلق

كتب : معتز عباس

08:44 م 01/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    رقص يسرا وليلى علوي في عيد ميلاد ريهام حجاج (3)
  • عرض 10 صورة
    رقص يسرا وليلى علوي في عيد ميلاد ريهام حجاج (4)
  • عرض 10 صورة
    عبير صبري ويسرا وريهام حجاج وبوسي شلبي
  • عرض 10 صورة
    ليلى علوي في عيد ميلاد ريهام حجاج (2)
  • عرض 10 صورة
    ليلى علوي في عيد ميلاد ريهام حجاج
  • عرض 10 صورة
    ليلى علوي ونسرين امين وبوسي شلبي وسلوى خطاب في عيد ميلاد ريهام حجاج
  • عرض 10 صورة
    ريهام حجاج وليلى علوي في عيد ميلادها
  • عرض 10 صورة
    يسرا في عيد ميلاد ريهام حجاج
  • عرض 10 صورة
    رقص يسرا وليلى علوي في عيد ميلاد ريهام حجاج (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس"

نشرت النجمة ليلى علوي مقطع فيديو وهي ترقص مع النجمة يسرا والفنانة هالة صدقي، والفنانة ريهام حجاج، والفنانة جومانا مراد على أغنية "جامدين جامدين"، للنجم تامر حسني.

وخطفت ليلى علوي الأنظار وظهرت في أكثر من صورة بصحبة نجمات الفن في عيد ميلاد الفنانة ريهام حجاج.

وكتبت ليلى علوي، تعليقًا، على الفيديو: "في لحظات معينة بتفتكر قد إيه اللمة الحلوة والصحبة الصادقة نعمة كبيرة… رقصنا وضحكنا وغنّينا من قلبنا، وكانت ليلة كلها طاقة حلوة وحب، بحبكم من قلبي…أحلى صحاب وأغلى لمه".

ومن جانبه رد عليها تامر حسني، وكتب: "حلاوتك يا لولا يا قمر إنتي و حبايبك القمرات أحلى جامدين جامدين العمر كله".

احتفلت الفنانة ريهام حجاج بعيد ميلادها أمس الثلاثاء، بحضور نجمات الفن.

يذكر أن آخر مشاركات ليلى علوي الفنية بفيلم "المستريحة" عام 2024.

تخوض النجمة ليلى علوي تجربة سينمائية جديدة، بالمشاركة في فيلم "ابن مين فيهم"، بطولة بيومي فؤاد، إضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب، من تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا..

"شارابوفا المجال".. جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وهي تلعب التنس

صور.. وليد توفيق يحتفل بزفاف ابنته نورهان في إسبانيا

ليلى علوي ترقص مع يسرا عيد ميلاد ريهام حجاج النجمة ليلى علوي الفنانة ريهام حجاج أغنية جامدين جامدين ليلى علوي على إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أسئلة حرجة.. لماذا يخاف محمود سعد من الموت؟ (فيديو)
وزير العدل لمصراوي: لم أرفض الاعتراض الرئاسي على مواد بمشروع "الإجراءات الجنائية"
وزارة العدل: لا صحة لرفض وزير العدل للاعتراض الرئاسي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة