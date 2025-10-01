"بالوشاح الفلسطيني".. مصطفى قمر يحيي حفلًا لدعم الأسر الفلسطينية (صور)

كتب - معتز عباس:

تصوير / هاني رجب:

أحيا المطرب مصطفى قمر حفلًا غنائيًا داخل السفارة التركية، لدعم الأسر الفلسطينية المتضررة من الحرب على غزة.

حضر الحفل السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، وجميع العاملين في الهيئات الدبلوماسية التابعة للسفارة التركية، كذلك الأسر الفلسطينية وأبنائهم.

ظهر مصطفى قمر على المسرح مرتدياًا الوشاح الفلسطيني، وقدم عددًا من الأغاني المميزة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، كما التقط صورًا تذكارية مع السفير التركي وأعضاء السفارة، وأبناء الأسر الفلسطينية.

اقرأ أيضا..

20 صورة لنجوم الفن في عيد ميلاد ريهام حجاج

فركش.. انتهاء تصوير فيلم "السلم والثعبان 2"