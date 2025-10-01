صور| هكذا احتفل خالد سليم بعيد زواجه الـ 14

احتفل الفنان خالد سليم بالذكرى الـ14 لزواجه، وشارك جمهوره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورًا جمعتهما معًا.

وعلق سليم على الصور قائلًا: "كل سنة وإحنا دايمًا سوا ومع بعض وفي ظهر بعض.. وربنا يخليكي ليا أنا والبنات خديجة وكنزي، ويحميكي يا قلبي، ويديم علينا المحبة والستر والصحة.. بحبك.. ذكرى سنوية سعيدة الرابعة عشر يا حبيبتي".

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من زملائه في الوسط الفني، إذ علّقت السيناريست إنجي علي: "أسعد ذكرى سنوية حبايبي ربنا يحميكوا"، فيما علقت الفنانة دنيا فؤاد "إيموجي" قلب تعبيرًا عن محبتها، وكتبت الفنانة داليا البحيري: "ربنا يحفظكم ويخليكم لبعض حبايبي".

يُذكر أن خالد سليم شارك مؤخرًا في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، ومحمود عمرو ياسين، ومن إنتاج تامر مرسي.

