بالصور.. بسمة بوسيل تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس

كتب : سهيلة أسامة

03:00 م 01/10/2025
    بسمة بوسيل (7)
    بسمة بوسيل (8)
    بسمة بوسيل (9)
    بسمة بوسيل (1)
    بسمة بوسيل (5)

كتبت- سهيلة أسامة:

تألقت النجمة المغربية بسمة بوسيل خلال مشاركتها فى فعاليات أسبوع الموضة بباريس، وظهرت بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، وجمعت بين الأناقة والغموض.

ظهرت "بوسيل" مرتدية بدلة سوداء كلاسيكية أنيقة، مع قبعة مزينة بالريش نسقتها مع نظارة شمسية داكنة، ومكياج برونزي لامع مع تسريحة شعر منسدلة.

ونشرت بسمة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورًا من الحدث، لاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

يُذكر أن بسمة بوسيل كانت طرحت مؤخرًا ميني ألبوم جديد بعنوان "حلم" عبر موقع "يوتيوب" والمنصات الموسيقية المختلفة، ويضم 6 أغنيات هي: "أبو حب"، "هو اللي نسيني ليه كده؟"، "خسارة"، "وصلتني شي أخبار"، و"حلم".

بسمة بوسيل باريس إنستجرام

