"أحلى واحدة".. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

إدوارد ينشر صورة نادرة له بصحبة وردة: "من كواليس أول مسلسل ليا"

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

وظهرت ملك في الصور بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت جمبسوت باللون الأخضر الفاتح نسّقته مع قميص أبيض ووضعت مكياجًا هادئًا أبرز ملامحها.

وحازت الصور على إعجاب متابعيها الذين انهالوا عليها بالتعليقات، أبرزها: "قمر"، "أحلى واحدة"، "حلويات"، "قمر يا ملوكة"، "ملكة"، "بسم الله ما شاء الله عليكي يا حبيبتي".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ملك أحمد زاهر كان مسلسل "أزمة ثقة"، بطولة نجلاء بدر، هاني عادل، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، هاجر الشرنوبي، تامر فرج، إيهاب فهمي، محمد العمروسي، وعبير منير، من تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.

وتدور أحداث المسلسل حول جريمة قتل يتورط فيها الأبطال ويحاولون الهرب منها، لتتصاعد الأحداث في صراع عائلي بسبب المال والخلافات بين الأشقاء.

اقرأ أيضًا:

بإطلالة كاجوال.. نرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور والجمهور: "شابة بعمر العشرين"

قنا تحتضن "سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة"

"اتمنى لك النجاح والسعادة".. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنه علي