لهذا السبب.. رحمة أحمد توجه رسالة شكر لـ أشرف زكي

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة رحمة أحمد رسالة شكر مؤثرة للفنان الدكتور أشرف زكي، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، بعد تعافيها من وعكة صحية تعرضت لها مؤخرًا.

وكتبت رحمة: "الحمد لله دائمًا وأبدًا.. شكرًا د/ أشرف زكي مهما قولت مش هوفيك حقك، شكرًا لنهال عنبر، وشكرًا لكل شخص وقف جنبي بموقف أو كلمة أو دعوة من القلب، كعبلة وبنقوم منها إن شاء الله، وعشان مصالح الناس اللي واقفة دي إن شاء الله هنكمل الحلم اللي بدأناه ونشاركه معاكم يوم الجمعة القادم 3 أكتوبر الافتتاح".

وأضافت: "دمتم سند وحب، أنتم من أحلى الأرزاق اللي ربنا رزقني بيها.. مكنتش عارفة أقوم تاني. وعبير الجارحي في حتة لوحدها، بس باين إنها مسحت الإنستجرام، معرفش مين نكد عليها".

يُذكر أن آخر أعمال رحمة أحمد كان في موسم دراما رمضان 2025 من خلال عملين هما: مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي وانتصار، و"الكابتن" بطولة أكرم حسني.

اقرأ أيضًا:

"اتمنى لك النجاح والسعادة".. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنه علي

قنا تحتضن "سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة"