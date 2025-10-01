"الجمال المصري".. دينا الشربيني تخطف الأنظار بأحدث ظهور

"أحلى واحدة".. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

إدوارد ينشر صورة نادرة له بصحبة وردة: "من كواليس أول مسلسل ليا"

"أيقونة الأناقة".. 25 صورة لياسمين صبري بعد تألقها في أسبوع الموضة بباريس

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وظهرت دينا بإطلالة أنيقة، مستلقية أمام مرآة تعكس وجهها ومحاطة بالزهور، وعلّقت على الصورة: "كل امرأة تكتب قصتها الخاصة".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات: "جمالك"، "ملكة زمانك"، "الجمال المصري".

يذكر أن دينا الشربيني تواصل خلال الفترة الحالية تصوير مشاهد فيلمها الجديد "طلقني" ويشاركها البطولة كريم محمود عبد العزيز، باسم سمرة، محمد محمود، هناء الشوربجي، محمود حافظ، ودنيا سامي، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

اقرأ أيضًا:

"اتمنى لك النجاح والسعادة".. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنه علي

قنا تحتضن "سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة"