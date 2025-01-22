من أمام المقابر.. شادي شامل يحيي ذكرى وفاة والده

كتبت- سهيلة أسامة

حرص الفنان شادي شامل على إحياء ذكرى لوفاة والده الثالثة.

ونشر صورة له أمام المقابر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "الذكرى الثالثة لوفاة حبيب القلب والروح، أبي رحمه الله عليه".

يذكر أن آخر مشاركات شادي شامل الفنية كانت من خلال مسلسل "المرافعة" بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عام 2014.

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