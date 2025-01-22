إعلان

من أمام المقابر.. شادي شامل يحيي ذكرى وفاة والده

02:15 م الأربعاء 22 يناير 2025

شادي شامل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة

حرص الفنان شادي شامل على إحياء ذكرى لوفاة والده الثالثة.

ونشر صورة له أمام المقابر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "الذكرى الثالثة لوفاة حبيب القلب والروح، أبي رحمه الله عليه".

يذكر أن آخر مشاركات شادي شامل الفنية كانت من خلال مسلسل "المرافعة" بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي عام 2014.

اقرأ أيضًا:

علي ربيع ينشر صورة جديدة من كواليس فيلم "الصفا ثانوية بنات"

أحمد ماهر يشارك في احتفالية عيد الشرطة الـ 73

ميزانية تتجاوز 40 مليون دولار.. تركي آل الشيخ يعلن عن بدء تصوير فيلم "The Seven Dogs"

شادي شامل ذكري وفاة والد شادي شامل إنستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رمضان 2025.. 10 مسلسلات تتنافس على نسب المشاهدة في "شاهد" أبرزها "العتاولة 2" و"المداح 5"

إعلان

إعلان

نص كلمة الرئيس السيسي في عيد الشرطة
"كنت باكل أسمنت".. ماذا قال المتهم بقطع رأس شخص والشرب من دمه أمام النيابة؟
الرئيس السيسي: "محدش يقدر يقرب من البلد دي"