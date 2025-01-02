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فيديو متداول لـ نصيف زيتون "يشد" معجبا من شعره أثناء إلتقاط صورة معه

12:49 ص الخميس 02 يناير 2025

نصيف زيتون

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كتب- مؤمن سعد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر منصة "إكس" مقطع فيديو للمطرب السوري نصيف زيتون وهو يقوم فيه بشد شعر أحد معجبينه أثناء إلتقاط صورة تذكارية معه بأحد حفلاته الغنائية.

ما حدث كان مداعبة بين زيتون والمعجب، لكن البعض فسر الموقف بشكل خاطئ، خصوصاً مع الانتشار الواسع للفيديو عبر السوشيال ميديا.

يذكر أن، آخر الأغنيات التي طرحها نصيف زيتون كانت بعنوان "خط أحمر" على موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي تمثل أول أغنياته باللهجة المصرية، وهي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع عمر صباغ.

وحرص "زيتون"، على تصوير الكليب في عدد من الأماكن الشهيرة داخل مصر.

المطرب السوري نصيف زيتون نصيف زيتون يشد معجبا من شعره نصيف زيتون بأحد حفلاته الغنائية
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