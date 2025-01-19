يإطلالة جريئة.. نسرين طافش تتألق في حفل "Joy Awards" (صور)

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كتبت - سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها خلال مشاركتها في حفل توزيع جوائز "Joy Awards" الذي أُقيم مساء أمس السبت بمدينة الرياض.

ونشرت "نسرين"، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان جريء، وعلقت: "من السجادة الأرجوانية، شكرا جوائز الفرح والمملكة العربية السعودية على هذه الليلة السحرية".

وشهد حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يذكر أن نسرين طافش تشارك في مسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي، والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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