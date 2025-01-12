كريمة مختار.. اشتهرت بدور الأم وهذه أبرز أعمالها

كتبت- سهيلة أسامة:

يصادف اليوم الأحد 12 يناير، ذكرى وفاة الفنانة كريمة مختار، التي تعتبر واحدة من أبرز أيقونات الفن في مصر، اشتهرت بتجسيد دور الأم في السينما والدراما المصرية.

تميزت الفنانة كريمة مختار بصوتها الدافئ وملامحها المصرية الأصيلة التي جعلت منها أمًا للمشاهدين، مما جعلها تحظى بشعبية واسعة لدى جمهورها.

الاسم الحقيقي للفنانة كريمة مختار هو عطيات محمد البدري، وُلدت في 16 يناير عام 1934 في محافظة أسيوط، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الفنون المسرحية.

تزوجت الراحلة من المخرج نور الدمرداش، وأنجبت منه شريف الدمرداش الذي يعمل في مجال الهندسة، والإعلامي معتز الدمرداش.

بداية مسيرتها الفنية في فترة الخمسينات، من خلال برنامج الأطفال الإذاعي "بابا شارو"، وحققت شهرة واسعة بفضل صوتها المميز، مما جعلها واحدة من أبرز المقدمين الإذاعيين في ذلك الوقت.

تظل كريمة مختار واحدة من أبرز الفنانات في تاريخ السينما المصرية، وستظل أعمالها خالدة في ذاكرة الجمهور، خصوصًا في دور الأم الذي أتقنته بكل براعة في شخصية "ماما نونا" في مسلسل "يتربى في عز".