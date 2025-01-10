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هالة صدقي تنشر فيديو من دبي.. وتعلق: "تظل أحب الأماكن لقلبي"

04:07 م الجمعة 10 يناير 2025

الفنانة هالة صدقي

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هالة صدقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو من رحلتها في دبي.

ونشرت هالة، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وتظل دبي أحب الأماكن لقلبي".

وتشارك هالة صدقي في دراما رمضان 2025 بمسلسل "قهوة المحطة".

المسلسل تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري، ويخوض بطولته أحمد خالد صالح، أحمد غزي، بيومي فؤاد، وانتصار، وغادة طلعت، وعدد من الفنانين و إنتاج شركة سينرجي.

"قهوة المحطة" بطولة جماعية ويعرض في 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق من خلال جريمة تتصاعد أحداثها مع تطور الحلقات.

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هالة صدقي نجوم الفن دراما رمضان 2025
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