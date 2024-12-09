بالصور| إقبال جماهيري على جلسة محمد سامي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

شهدت جلسة المخرج محمد سامي التي ينظمها مهرجان البحر الأحمر السينمائي، ضمن فعاليات دورته الرابعة، تحت عنوان "محمد سامي.. المجدد للدراما العربية" إقبال جماهيري كبير.

كما حرص على حضور الجلسة عدد من نجوم ونجمات الفن، بينهم: ماجد المصري، يسرا، شيماء سيف، بشرى، مي عمر، ريم سامي، إلى جانب الناقد الكبير طارق الشناوي.

وتحدث سامي عن مشواره الفني وأول أعماله في الدراما التليفزيونية آدم، ودور النجم تامر حسني في خروج المسلسل للنور، كما تحدث عن علاقة المخرج بالممثل، وكشف عن مشروع فني كاد يجمعه بالكاتب الكبير وحيد حامد، لكنه لم يخرج للنور.

جدير بالذكر أن مهرجان البحر السينمائي افتتح فعاليات دورته الرابعة مساء الخميس الموافق 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن، بينهم: ويل سميث، يسرا، مايكل دوجلاس، ليلى علوي، كاثرين زيتا جونز، نادية الجندي، نبيلة عبيد، كارينا كابور، عامر خان، سبايك لي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، منى زكي، أحمد حلمي.