ياسمين صبري تنشر صورا من ثاني أيام مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها صورا لها من ثاني أيام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "النساء في الأفلام.. شكرًا لك مهرجان البحر الأحمر على الليلة الجميلة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "حضورك وأناقتك دايما تخطف الأنظار" ، "جميلة بكل معنى الكلمة" ، "تحفة" ، "ما شاء الله" ، "أحلى من القمر" ، "الحلوة" .

وكان حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، والذي أقيم مساء الخميس في جدة، شهد حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما حول العالم، كما تم خلاله تكريم النجمة منى زكي.

وكان من أبرز حضور حفل الافتتاح حسن الرداد، إيمي سمير غانم، بشرى، أمينة خليل، أروى جودة، أمير المصري، طه دسوقي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، نادية الجندي، المخرج أبو بكر شوقي، أحمد حلمي، منى زكي، المخرج محمد سامي، مي عمر، النجم العالمي مايكل دوجلاس وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، النجم ويل سميث، النجمة ميشيل يوه، النجم فين ديزل، يسرا، ياسمين صبري، كارينا كابور، عامر خان.

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

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